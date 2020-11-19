Степанакерт, , 22:06 — REGNUM В Нагорный Карабах с территории Армении за прошедший день вернулись еще 1235 беженцев, сообщает 19 ноября Министерство обороны России.

Отмечено, что колонну из 27 автобусов с беженцами сопровождали патрули российских миротворцев.

«27 автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта. Обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Российское военное ведомство уточняет, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись порядка четырех тыс. жителей, которые покинули свои дома из-за войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации указа президента Владимира Путина «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе» Минобороны России начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования.

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