Киев, , 21:48 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в новоизбранные местные советы по поводу необходимости отменить решение о функционировании т.н. «региональных языков».

На Украине Александр Горбаруков

Об этом он заявил сегодня, 19 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кремень подчеркнул, что решение о функционировании региональных языков противоречит действующему законодательству Украины, и направил письмо генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой по обеспечению отмены соответствующих решений в судебном порядке.

Уполномоченный напоминает, что предыдущий закон Украины об основах государственной языковой политики признан неконституционным еще в феврале 2018 года. Он возмущен, что, несмотря на это, решения отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях до сих пор не отменены.

«В некоторых из органов местного самоуправления ведется делопроизводство и даже принятие решений осуществляется по региональном языке, что является прямым нарушением действующего законодательства», — подчеркнул Кремень.

ИА REGNUM напоминает, что местные выборы на Украине состоялись 25 октября.