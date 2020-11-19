Анси, Франция, , 22:45 — REGNUM Школьник из французского города Анси, угрожавший убийством своей преподавательнице, предстал перед судом по обвинениям в «восхвалении терроризма» и «распространении угрозы смерти в отношении человека, исполняющего общественный долг». Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Le Figaro.

17-летний студент лицея, угрожавший учительнице «сделать из нее Самуэля Пати», 16 октября жестоко обезглавленного в коммуне Конфлан-Сент-Онорин экстремистом Абдуллахом Анзоровым, предстал перед судом по делам несовершеннолетних города Анси. О наказании, которое он получил, французские СМИ не сообщают.

Школьник имел конфликт с преподавательницей за год до происшествия и был исключен из ее класса. В начале ноября он подговорил бывших одноклассников написать потерпевшей СМС с угрозой. Учительница сразу же подала жалобу в полицию.

Напомним, 15 ноября в пригороде французского Лиона арестовали 15-летнего школьника, заявившего в присутствии своего преподавателя, что «отрежет ему голову».

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