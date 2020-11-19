Париж, , 22:42 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс встретится с мэрами французских городов, чтобы обсудить с ними проблему бедности, возросшей на фоне пандемии вируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщает Le Figaro.

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Правительство Франции ответит на открытое письмо мэров 105 городов Франции, отправленное 13 ноября президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором политики призывают лидера государства «прийти на помощь» кварталам, находящимся в «бедственном положении с социальной и экономической точек зрения», и «восстановить республиканское равенство».

В понедельник, 23 ноября, глава правительства Франции проведет встречу с авторами письма, чтобы обсудить с ними План по восстановлению экономики и другие меры, необходимые для поддержания благосостояния жителей бедных кварталов в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, 13 ноября мэры более сотни французских городов написали открытое письмо Макронус просьбой обратить внимание на проблему роста бедности на форме пандемии вируса SARS-CoV-2.

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