Минск, , 21:26 — REGNUM Администратором Телеграм-канала «Белые халаты», выступавшим от имени белорусских врачей, оказался студент четвёртого курса. Он задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД с доказательствами участия в противоправной детальности, сообщила пресс-служба белорусского министерства.

«Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов радикально настроенного телеграм-канала «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры». Участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах», — сказано в официальном сообщении.

При обыске квартиры студента изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильный телефон, который владелец попытался разбить «чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы».

«Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны, — проинформировало МВД Белоруссии. — В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности».

Задержанный признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. ГУБОПиК продолжает работу по установлению «иных модераторов и администраторов радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого».

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