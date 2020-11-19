Йошкар-Ола, , 21:19 — REGNUM Процедура назначения Москвой региональных руководителей здравоохранения вряд ли является главной проблемой. В нынешних условиях необходимо сделать здравоохранение федеральной структурой, как полицию или прокуратуру, заявил ИА REGNUM депутат Госдумы России Сергей Казанков (КПРФ).

«Не думаю, что процедура назначения региональных руководителей здравоохранения является главной проблемой. Всё упирается в недостаток финансирования. Все последние годы проводилась так называемая оптимизация. Больницы закрывались. В большинстве регионов зарплаты врачей растут только на бумаге. Даже президентские доплаты, связанные с пандемией, стараются выплачивать как можно меньше. На мой взгляд, в нынешних условиях необходимо сделать здравоохранение федеральной структурой, как полицию или прокуратуру. В первую очередь обеспечить прямое финансирование из Москвы и приравнять медицинских работников к госслужащим. Правильно было бы в дополнение к единовременным выплатам установить, как в советское время, сельским врачам и учителям повышенные зарплаты. Тогда бы специалисты потянулись на село.

Сергей Казанков Если же в регионе не хватает денег на медицину, согласование кандидатур само по себе ничего не даст».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер Михаил Мишустин заявил, что правительством подготовлен законопроект, согласно которому глава региона должен согласовывать кандидатуру на пост руководителя органа здравоохранения субъекта в федеральном Минздраве.

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