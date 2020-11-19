Киев, , 21:22 — REGNUM В офисе президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского критически оценивают сегодняшние обыски в музее «Революции достоинства».

Соответствующее заявление обнародовано вечером 19 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

ОПУ подчеркивает, что «не может не вызывать беспокойство» тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала майдана (22 ноября).

«Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий», — отмечают у Зеленского.

В ОПУ отмечают, что с учетом общественного резонанса обыски должны завершиться «четким юридическим заключением» — в частности, если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, как предполагает следствие, «то это легко доказать».

ИА REGNUM напоминает, что следователи подозревают руководство музея и одно частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 млн грн (чуть меньше 4 млн долларов).

Обыски уже прокомментировал экс-президент Петр Порошенко, который заявил, что это «символ реванша» и нынешние власти «боятся идей, которые вдохновили украинцев во время революции достоинства».