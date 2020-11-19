Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Вашингтон включил в санкционный список по Северной Корее две компании, действующие на территории России. Об этом сообщило 19 ноября министерство финансов США.

В американский чёрный список дополнительно включены российская строительная компания Mokran LLC и работающая в России северокорейская компания Korea Cholsan General Trading Corporation.

Согласно пресс-релизу, данные компании якобы содействовали экспорту рабочей силы из Северной Кореи, в том числе с целью получения прибыли для правительства КНДР и Трудовой партии Кореи.

Введённые ограничительные меры предполагают запрет для американских граждан и компаний на ведение бизнеса с фигурантами санкционного списка.