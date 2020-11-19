Киев, , 21:10 — REGNUM Российская сторона на переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе «комплексует и готова идти на уступки».

Об этом в комментарии УНН вечером 19 ноября заявил официальный спикер украинской делегации Алексей Арестович.

Арестович заявил, что главным вопросом является открытие КПВВ на линии пересечения, которое было запланировано еще на 10 ноября, но до сих пор не состоялось.

«Они (Россия) комплексуют перед той работой, которую мы сделали… боятся, что бабушки их разорвут, когда пересекут линию разграничения и увидят, что у нас банк, который им деньги дает… Они делают основную ставку на то, что мы якобы препятствуем автобусному сообщению, никак не можем договориться», — сказал спикер Киева.

Он отметил, что еще 10 ноября в подгруппе российская сторона сообщила о технических замечаниях, а украинская сторона в ответ предоставила свои предложения относительно того, как предлагает реализовать эти технические замечания. В ходе сегодняшних переговоров, по его оценке, стороны «продвинулись немного вперед».

Арестович заявил, что переговорщики от России «работают довольно конструктивно» — «с криком, шумом, но мы продвигаемся вперед, решая конкретные детали».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня состоялось внеочередное заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Накануне заседания в Киеве выпустили заявление, в котором говорится, что украинская сторона заверяет в своей готовности работать в режиме «24/7» для ускорения рассмотрения вопросов, которые уже на протяжении многих месяцев находятся на повестке дня соответствующих рабочих подгрупп — в частности, по разблокированию работы КПВВ и обмену лицами, которые взаимно содержатся.