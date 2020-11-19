Париж, , 21:03 — REGNUM Государственный совет Франции, высшая судебная инстанция по административным делам, призвал правительство страны в течение трех месяцев представить объяснение того, почему оно не сокращает выбросы парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением по климату.

Как сообщает Reuters, в четверг, 19 ноября, Государственный совет вынес решение по иску коммуны Гранд-Сент департамента Нор и призвал правительство Франции соблюдать Парижское соглашение по климату.

«Франция обязалась сократить эмиссию (парниковых газов — прим. ИА REGNUM) на 40% к 2030 году. В течение предыдущих лет она регулярно превышала ограничения по эмиссии, которые она для себя обозначила… Мы просим правительство предоставить в течение трех месяцев причины того, что оно не предпринимает дополнительных мер в соответствии со своими обязательствами», — говорится в решении Государственного совета.

Напомним, 14 октября экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг призвала президента Франции Эммануэля Макрона«взять на себя ответственность» и «держать свои обещания» по борьбе с изменением климата.

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