Москва, , 19:57 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель МИД Армении Ара Айвазян провели телефонные переговоры по вопросам реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает 19 ноября МИД РФ.

Оказание помощи местному населению в восстановлении мирной жизни миротворческими подразделениями ВС РФ в Нагорном Карабахе Минобороны России

Отмечается, что Сергей Лавров поздравил своего коллегу с назначением на пост главы МИД.

«Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов. Состоялся обмен мнениями о практической реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«Министры условились о графике дальнейших российско-армянских контактов», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Сергей Лавров посочувствовал США и Франции, самолюбие которых было уязвлено урегулированием военного конфликта в Карабахе без привлечения Вашингтона и Парижа.

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