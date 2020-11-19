Минск, , 19:23 — REGNUM Александр Лукашенко 19 ноября рассмотрел кадровые вопросы и назначил послами ряд силовиков, отмеченных в антироссийских скандалах, преследовании инакомыслящих и других резонансных делах. Состоялись также назначения в силовом блоке, появился новый министр культуры.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он назначил министром культуры Анатолия Маркевича, отправив в отставку Юрия Бондаря. При этом Лукашенко отметил, что новый министр «по национальности поляк», а также резко прошёлся по сфере культуры и за глаза отругал другого бывшего министра культуры Павла Латушко (ушедшего в оппозицию).

«Что, у этого Латушко нутро было иное? Он что, перевернулся за неделю? Да он уже полжизни прожил. Ладно 20-летние бы перевернулись — задурманили им голову. Он же, как они сами говорят (представители оппозиционного движения. — Прим. президентской пресс-службы), у корыта хлебал, хрюкал у этого корыта не одно десятилетие и «диктатору» прислуживал. Что, у него это в один день появилось? Матуля ему рассказала? Нет, гнильца была давно. И не гнильца, гнилье было. И оказалось, к сожалению, что так у многих наших «творчых» работников и прочих. Вот в чем суть, в чем проблема», — сказал Лукашенко.

Лукашенко также назначил Юрия Назаренко первым замминистра внутренних дел — начальником милиции общественной безопасности, Николая Карпенкова — замминистра внутренних дел — командующим Внутренними войсками.

Оба силовика особо отметились в жестоком подавлении массовых протестных выступлений. Причём Карпенков вошёл в историю как погромщик, лично разбивавший стёкла кафе.

Лукашенко также назначил экс-госсекретаря Совбеза Андрея Равкова послом в Азербайджане, а экс-генпрокурора Александра Конюка — послом в Армении. Оба оказались вовлечены в громкие скандалы.

Равков принял участие в провокации, вылившейся в уголовное «дело вагнеровцев», а Конюк — в преследовании инакомыслящих, в частности, в уголовном «деле регнумовцев». Бывший генпрокурор было отправлен в отставку на волне подъёма протестных манифестаций и жестокого их подавления — плоть до убийств.

Бывший главный белорусский таможенник Юрий Сенько стал послом в Китае. Граждане постсоветской республики часто вспоминают эту фамилию, когда заходит речь об ограничении ввоза товаров для личного пользования (например, продуктов из Польши), «налоге на китайские посылки» (лимит — 22 евро) и прочие ограничения. Как и его предшественники в посольском кресле, Сенько не знает язык страны пребывания, не жил в ней и не имеет опыта дипломатической службы.

Состоялись также назначения нового посла в Пакистане — эту должность занял кадровый дипломат Андрей Метелица, а Павел Взяткин стал послом по совместительству сразу в нескольких африканских странах и международных организациях — Кении, Танзании, Уганде, Эфиопии, постпредом при Африканском союзе, Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программе ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Лукашенко также назначил начальника милиции Витебской области и зампредов Национального статистического комитета (Белстата).