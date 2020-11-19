Москва, , 22:50 — REGNUM Заявление эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна о том, что Почти во всех российских регионах в конце ноября ожидается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызвал бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Спад распространения в основной части регионов… Кого может не радовать эта новость? Любой вирус распостраняется волнообразно, есть пики и спады. И самый главный и важный фактор, влияющий на этот ход — наша с вами сознательность. Банально. И всё ещё есть регионы, в которых заболеваемость очень высока и ситуация тяжёлая. Удивляюсь, до сих пор есть те, кто полностью отрицает и сам вирус и меры предосторожности от его заражения», — пишет Веселина Б.

Многие комментаторы не поверили данному прогнозу. По их мнению, невозможно предугадать, как пандемия коронавируса поведёт себя в России — стране, которая испытывает серьёзные трудности с системой здравоохранения.

«Какой спад в стране, где перестали по приказу министра здравопредохранения делать тесты контактным, врачи и даже скорая не выезжают к больным, бросают их на самолечение, в аптеках нет лекарств, а система здравопредохранения во главе с министрами особо одаренными занимается управлением пациентами вместо их лечения?», — задаётся вопросом Евгений К.

Другие пользователи пришли к выводу, что данный прогноз отражает типичную тенденцию спада всех заболеваемостей с установлением в России устойчивой температуры без резких перепадов. Таким образом, считают люди, о спаде заболеваемости и гадать не стоит, это точно произойдёт.

«Осенью и весной всегда всплеск ОРВИ. Погода, блин, у нас такая. Сейчас адаптируемся к холодам и болеть меньше будем, К весне, запас витаминов в организме истощится, погода опять не ровная будет утром дубак — днём жара — вечером опять дубак, снова все начнём простужаться и сопливить», — считает Оксана З.

Но нашлись и те, кто всё-таки указал на проблемы со статистикой по заболеваемости COVID-19 в России. По видению граждан, медики попросту не могут обеспечить всё население необходимым количеством тестов, что делает общие данные необъективными.

«А вот мне интересно, на основании каких данных сделан сей прогноз? Например, в Курганской области тесты просто не делают. «Нет реактивов», «а вам зачем, у вас ОРВИ», «ну если хотите, сдайте платно». Предприятие, где работаю я, например — коллектив ± 300 человек, первые 6 человек — диагноз COVID-19. У остальных 80−100 человек ОРВИ, при том, что симптомы короны», — написал Евгений Е.

Напомним, 19 ноября эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил о том, что почти во всех российских регионах в конце ноября ожидается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.