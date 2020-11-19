Москва, , 22:49 — REGNUM Решение властей Армении не покупать у России вооружение для борьбы с беспилотными летательными аппаратами вызвало споры в сети. Граждане оставили свои комментарии 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Профукал Карабах, профукает и Армению. Сорос командует армянами», — поделился мнением Vladimir B.

По мнению некоторых пользователей, премьер-министр Армении Никол Пашинян и не собирался покупать у России никакое вооружение. По их видению, он намеревался проиграть конфликт в Нагорном Карабахе с целью удовлетворить интересы своих западных кураторов.

«Пашинян всё сделал верно. Он не собирался сбивать беспилотники, а собирался сдать туркам и Азербайджану, и Карабах, и Армению. И у него почти получилось это сделать, но потом представители армии Армении, генералы, наверное, поняли, что это конец и потребовали от него прекратить эту вакханалию и пришлось срочно в одностороннем порядке сворачивать проект. Конечно, он подвёл своих друзей западных, которые рассчитывали на него, а Россия для него не друг, а скорее наоборот», — считает Сергей Г.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что Пашинян отказался от российского вооружения из-за якобы его низкого качества. Граждане не пояснили в чём заключается его малая эффективность, но отметили, что это может сказаться на будущих контрактах.

«Антирейтинг российского оружия, после последних неудачах его использования, высок и вероятность отказа его приобретения по заключённым контрактам тоже высока. При таком раскладе и новые контракты заключаться не будут, со всеми вытекающими из этого последствиями», — написал пользователь под псевдонимом «Новичок».

Тем не менее, большинство комментаторов пришло к выводу, что Пашинян если и ждал какой-либо военной помощи, то не от России, а от США. Люди считают, что премьер-министр Армении является ставленником Запада для противодействия России в кавказском регионе.

«Пашинян у власти в Армении, значит Армения по прежнему русофобская. Похоже, всё ждёт американцев на голубом вертолёте. Интересно, он успел отработать бабло, которое в него вложили штаты?», — пишет пользователь Карина.

Напомним, 19 ноября стало известно о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян лично отказался от покупки нового российского вооружения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.