Москва, , 22:51 — REGNUM Данные опроса радио Sputnik, согласно которым 83,8% респондентов среди жителей Армении признались, что относятся к России хорошо, вызвали неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Вранье очередное. Когда там поскакнцы орали «Россия — вон из Армении», ни один сакельник не пискнул, а как припёрло, так сразу «хорошо» относится стали? Верят делам, а не словам», — написала Катя К.

Многие комментаторы отметили, что большинство армян, по их мнению, всегда относились к России с позитивом, но, тем не менее, свои голоса они отдали за премьер-министра Никола Пашиняна, который вёл, как считают люди, неприкрытую антироссийскую политику.

«Отношение простых армян к России понятно, оно хорошее, но только политику своего государства определяют не они. А знает ли кто, что Пашинян отказался от закупки российского оружия, даже проигрывая войну? Что, придя к власти, делал всё для вывода нашей базы с территории Армении? Что при нем расплодились НКО, воздействующие на умы и настроения армян? Воздействующие весьма тонко и грамотно», — написал пользователь populowandrei.

Некоторые пользователи считают, что, на самом деле, жителям Армении не так интересна Россия, сколько её помощь в конфликте на территории Нагорного Карабаха. Когда миротворческие силы РФ уйдут из региона, уверены люди, Армения вновь начнёт свою антироссийскую политику.

«Мне вот интересно, ведь это аналогичный процент армян которые выбрали Пашиняна с его антироссийским выступлениями, как быстро перешнуровываются», — пишет пользователь zoleg.

Нашлись и те, кто заявил о своём нежелании видеть среди союзников России республику Армения. По видению граждан, данная страна уже успела дискредитировать доверительное к ней отношение со стороны Российской Федерации.

«А они у нас спросили, хотим ли мы чтобы они были союзниками? Я лично слышала и видела неоднократно, как нас русских поливают грязью», — поделилась Наталья С.

Напомним, 19 ноября стали известны результаты опроса радио Sputnik, согласно которым 83,8% респондентов среди жителей Армении признались, что относятся к России хорошо.