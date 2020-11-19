Киев, , 18:49 — REGNUM США приняли решение выделить морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске помощи на сумму $4 млн, сообщает 19 ноября пресс-служба посольства США в Киеве.

«США посредством программы по экспортному контролю и безопасности границ окажут помощь на $4 млн морской охране Украины в Мариуполе и Бердянске», — указано в сообщении на странице посольства США в Twitter,

При этом уточняется, что помощь пойдет на новое оборудование, которое поможет морской охране Украины круглосуточно «обеспечивать безопасность» в акватории Азовского моря.

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