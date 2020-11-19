Москва, , 22:44 — REGNUM Намерение сената Франции рассмотреть резолюцию, которая призывает Париж признать независимость Нагорного Карабаха, вызвало споры в интернете. Граждане оставили соответствующие комментарии 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Стесняюсь спросить: а какое отношение французский сенат имеет к Нагорному Карабаху? И него нет своих французских проблем в собственной стране?», — задаётся вопросом Сергей К.

По мнению ряда граждан, руководство Армении поступило правильно, когда не стало признавать независимость нагорного Карабаха в ходе военного конфликта с Азербайджаном. Теперь же, уверены люди, при поддержке европейских государств, Армении удастся отстоять самостоятельность данного региона.

«Армения правильно сделала, что не признала независимость Карабаха в разгар войны. Армения очень маленькая страна со всех сторон окружённая врагами и последствия принятия смогли быть ещё жёстче. Россия-держава поэтому последствия признания Абхазии и Крыма ее по барабану и правильно Россия Великая и у неё много ресурсов. А сейчас, когда Европейские страны признают, и Армения тоже признает, невзирая на последствия, будет мощная защита со стороны этих стран», — считает Мария А.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что часть Нагорного Карабаха, которая не была завоёвана войсками Азербайджана, станет частью Армении. Поэтому вмешивать Франции в дела Азербайджана и Армении не стоит.

«Зачем признавать независимость? За то, что Азербайджан разгромил на территории Армении боевую технику и взорвал российский вертолет, Россия имела право нанести удары по Азербайджану в соответствии с договором ОДКБ, но не сделала этого из гуманных соображений. Взамен она обязана потребовать от Азербайджана отказаться от притязаний на территории непризнанной республики в пользу Армении. Не отвоёванные Азербайджаном территории должны войти в состав Армении без всяких условий», — написала пользователь Есения.

Многие упрекнули французский сенат в том, что он рассмотрит резолюцию по нагорному Карабаху, но всё это время игнорировал события на Юго-востоке Украины, где Донецкая и Луганская республики так и остаются непризнанными среди большинства государств.

«Вау! Так они скоро и Абхазию с Южной Осетией признают, и ЛНР с ДНР, и даже российский Крым… Хотя, на самом деле, особенно после ввода миротворцев, это только очередная попытка подлить масла в тлеющий костёр, чтобы приуменьшить роль России и преувеличить свою значимость», — поделился мнением Msr Vitus.

Напомним, 19 ноября стало известно, что сенат Франции рассмотрит резолюцию, которая призывает Париж признать независимость Нагорного Карабаха.