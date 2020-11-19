Загреб, , 18:21 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, представляя проект бюджета на 2021 год в хорватский парламент, что он обеспечит восстановление экономики страны и продолжит поддерживать граждан и экономику.

Андрей Пленкович European People's Party

«Бюджет обеспечивает восстановление экономики Хорватии после пандемии. Цель состоит в том, чтобы, несмотря на то, что Хорватия пострадала от экономических и финансовых последствий, и что Загреб пострадал от землетрясения, и что все повлияло на государственные финансы, мы продолжаем оказывать поддержку гражданам и экономике», — сказал Пленкович.

Ожидается, что в следующем году ВВП Хорватии вырастет на пять процентов

Он напомнил о мерах, принятых до сих пор для поддержания занятости и экономической активности, подчеркнув, что до конца года на сохранение рабочих мест будет израсходовано 8,1 миллиарда кун.

«Хорошо, что после пессимистических прогнозов ожидается, что ВВП упадет на 8 процентов, что меньше, чем мы изначально планировали. В следующем году мы ожидаем роста ВВП на пять процентов, в 2022 году — на 3,4 процента и в 2023 году — на 3 процента. Еврокомиссия прогнозирует рост в 5,7 процента для Хорватии в следующем году, что является самым высоким показателем по сравнению с другими членами ЕС», — подчеркнул премьер-министр Хорватии.

Он добавил, что общие доходы в 2021 году запланированы на уровне 147,3 миллиарда кун, а расходы — на уровне 157,9 миллиарда кун.