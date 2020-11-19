Загреб, , 18:17 — REGNUM Президент Хорватского медицинского союза Рената Чулинович Чайч заявила агентству HINA, что заполнение мест в районной больнице в Чаковце — вопрос времени.

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Она также сказала, что средние школы — одно из мест, откуда распространяется инфекция, поэтому, по ее словам, им следует перейти на дистанционное обучение по всей стране.

Она отметила, что не следует руководствоваться тем фактом, что в средних школах обучается меньше учеников, но, вероятно, много тех, у кого нет симптомов или есть очень легкие симптомы, такие как простуда.

«Они положительны и передают инфекцию в поездах, автобусах, общественном транспорте, передают инфекцию друг другу в кафе перед занятиями и после занятий, когда ждут транспорт», — сказала она, добавив, что они либо плохо соблюдают меры, либо не соблюдают их вовсе.