Лондон, , 18:13 — REGNUM В составе вооруженных сил Британии появится космическое командование, заявил 19 ноября британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам, на основе новых финансовых вливаний у британской армии появится космическое командование, благодаря которому до 2022 года Британия станет способна самостоятельно осуществить запуск ракеты в космос.

Кроме того, британский премьер-министр обещал усилить спецподразделения, действующие в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава британского правительства объявил о крупных дополнительных вложениях в военную сферу: за четыре года будет дополнительно выделено 16,5 млрд фунтов стерлингов (порядка $22 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон объявил об увеличении военных расходов Британии на 16,5 млрд фунтов