Москва, , 18:12 — REGNUM Законопроект, призванный ускорить освобождение из-под стражи, внес в Госдуму депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов.

Согласно поправкам, подсудимый, находящийся под стражей, подлежит немедленному освобождению в зале суда в случаях вынесения: оправдательного приговора; обвинительного приговора без назначения наказания; обвинительного приговора с назначением наказания и с освобождением от его отбывания; обвинительного приговора с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно; обвинительного приговора с назначением наказания и с применением отсрочки его отбывания.

Если подсудимый в момент провозглашения приговора участвовал в судебном заседании посредством видео-конференц-связи в соответствии с ч. 6.1 ст. 241 УПК, копия приговора либо выписка из их резолютивной части, в соответствии с которыми осужденный подлежит освобождению, в течение часа после объявления закрытым судебного заседания посредством электронного документооборота направляется соответственно администрации места содержания под стражей, администрации места отбывания наказания, следует из документа.

Правоприменительная практика складывается таким образом, что в случае вынесения решения об освобождении из-под стражи, освобождении от отбывания наказания лица, участвующего в заседании посредством видео-конференц-связи, фактическое освобождение происходит спустя длительное время: от суток до нескольких месяцев, отметил Тумусов.