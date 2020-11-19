Симферополь, , 22:42 — REGNUM Принятие резолюции, предложенной Украиной, третьим комитетом Генассамблеи ООН, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека, вызвало реакцию в сети. Граждане выразили мнение 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Америке не дали построить военную базу в Крыму, вот это самый главный факт «ущемления прав», а по поводу прав крымчан, спросите у них сами, как они ходили на референдум рядами и колоннами в 1992 и в 2014, и кто и чьи права ущемлял», — пишет Алексей В.

Многие комментаторы отметили тот факт, что в ООН проигнорировали множественные нарушения прав человека в Крыму со стороны самой Украины. Таким образом, считают люди, данная резолюция не является отражением интересов жителей Крыма.

«Я родился в Украине, живу в России и не могу приехать в Украину благодаря их принятым законам. Это ли не нарушение прав человека? И кому нужна эта организация, если этого не отражают? Обесточили Крым, перекрыли воду, тоже не замечают. Грош цена всем этим резолюциям!», — написал Игорь Ф.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что за данную резолюцию проголосовали США и их союзники, которые не могут идти против мнения Соединённых Штатов. Люди считают, что такими решениями ООН попросту дискредитирует себя.

«Получается, что за проголосовало треть всех представителей. Можно даже не гадать от каких они стран. От холуёв соединённых государств. Большинство даже побоялись высказаться, т.к. запуганы «самой свободной и демократичной» страной. Очередной факт показывающий, что ООН превратилась в ничто», — написал Олег И.

Отдельные комментаторы упрекнули страны-члены ООН в том, что они вместо того, чтобы признать волеизъявление народа Крыма попросту идут на поводу Украины и США. Граждане считают данную резолюции несправедливой.

«Мне прямо интересно, никто не признал Крым, туда не «едут» иностранцы, а откуда о нарушении прав знают? И потом, если не признан вами, какая, вам разница, что там творится?», — пишет Татьяна С.

Напомним, 18 ноября третий комитет Генассамблеи ООН в среду принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека. За резолюцию проголосовали 63 страны, 85 воздержались и 22 высказались против.