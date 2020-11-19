Брюссель, , 17:42 — REGNUM Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе видеоконференции 19 ноября договорились о подготовке нового пакета санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, новые санкции затронут не только белорусских чиновников, но также и «государственные структуры, компании и предпринимателей», причастных, по мнению Брюсселя, к репрессивным мерам в отношении участников акций протеста.

Как отметил Боррель, новый пакет санкций готовится «в ответ на насилие со стороны властей и с целью поддержки белорусского народа».

Напомним, ранее Евросоюз уже ввёл персональные санкции в отношении ряда официальных лиц Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. 17 ноября МИД Белорусии сообщил о расширении ответного санкционного списка по ЕС и Канаде. При этом глава ведомства Владимир Макей заявил, что в случае дальнейшего усиления санкций со стороны Запада Минск также будет расширять ответные меры.