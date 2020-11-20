Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, исключающий обеспечительную меру в виде штрафстоянки за езду без свидетельства о регистрации транспортного средства, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

Предлагается дополнить часть 1 статьи 12.3 КоАП РФ примечанием, в соответствии с которым освобождаются от административной ответственности водители-собственники, имеющие при себе паспорт транспортного средства (ТС), или не являющиеся собственниками, имеющие документ, подтверждающий право управлять ТС, и паспорт ТС (ПТС).

Одновременно предлагается дополнить статью 12.3 КоАП РФ частью 11, предусматривающей административную ответственность за управление ТС водителем, не имеющим при себе свидетельства о регистрации ТС, однако при этом водитель является собственником данного транспортного средства и имеет регистрационные документы в электронном виде, либо водитель не является собственником данного ТС и имеет при себе документ, подтверждающий право управления данным транспортным средством, и регистрационные документы на данное транспортное средство в электронном виде. На часть 11 статьи 12.3 КоАП РФ не будет распространяться действие статьи 27.13 КоАП РФ о принудительной эвакуации транспортного средства на специализированную стоянку, объяснил один из авторов законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов в ТГ-канале.

Принятие законопроекта позволит освободить от административной ответственности законопослушных автомобилистов, ставших жертвой преступления либо утерявших свидетельство о регистрации транспортного средства, а также в ряде случаев не применять достаточно обременительную обеспечительную меру в виде принудительной эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку, подчеркнули парламентарии.

Сейчас в соответствии с частью 1 статьи 12.3 КоАП за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 500 рублей. В ряде случаев возможно применение обеспечительной меры в виде перемещения автомобиля на штрафстоянку. Применение такой меры обусловлено борьбой с угоном или нелегальным использованием данного транспортного средства.