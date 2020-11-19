Бангкок, , 17:31 — REGNUM Участники акций протеста в Таиланде начали прибегать к неординарным способам защиты от водомётов, которые используют стражи порядка для разгона демонстраций.

Во вторник, 17 ноября, полиция с помощью водомётов разгоняла протестующих в Бангкоке, пытавшихся прорваться к зданию парламента. До этого демонстранты забрасывали правоохранителей дымовыми шашками и мешками с краской. Чтобы защититься от струй воды, участники акции принесли с собой огромных надувных уток, а также оделись в дождевики.

Напомним, акции протеста в Таиланде, временно прекратившиеся на фоне пандемии коронавируса, вспыхнули с новой силой в середине октября. Демонстранты требуют реформы монархии и отставки правительства страны.

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