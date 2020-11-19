Москва, , 17:29 — REGNUM Пять гуманитарных центров дополнительно сформированы в Нагорном Карабахе для решения комплекса задач, стоящих перед российскими миротворцами, сообщает 19 ноября Национальный центр управления обороной России.

«По указанию министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, для решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в составе Межведомственного центра гуманитарного реагирования (центры координации гуманитарного реагирования: «Север» и «Юг», сводный отряд МЧС России) дополнительно сформированы пять центров», — указано в сообщении.

В частности, в Карабахе будут функционировать Центр гуманитарного разминирования, Центр примирения враждующих сторон, включающий отдел психологической работы, станции теле‑ и радиовещания и редакцию газеты «Вестник миротворца», Центр транспортного обеспечения, Центр медицинского обеспечения и Центр торгово-бытового обеспечения.

Организационное ядро российского Межведомственного центра гуманитарного реагирования было переброшено в Нагорный Карабах 19 ноября самолетами Военно-транспортной авиации. С 20 ноября его сотрудники приступят к выполнению первоочередных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о вводе российской миротворческой группировки в Карабах было принято 9 ноября в рамках совместного заявления руководителей России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября. Число жертв этого конфликта до сих пор не установлено.

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