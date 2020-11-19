Белград, , 17:23 — REGNUM Сербское правительство, которое в 2008 году принимало решение о продаже «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), вряд ли могло бы найти партнера лучше российского «Газпрома». Об этом ИА REGNUM заявил сербский эксперт в области энергетики Милош Здравкович. По словам эксперта, очередным подтверждением правильности этого решения стало открытие новых производственных мощностей на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании НИС — совместном предприятии «Газпромнефти» и правительства Сербии в городе Панчево.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что комплекс «Глубокая переработка» был открыт на НПЗ Панчево 18 ноября. Комплекс позволит предприятию увеличить выпуск автомобильного топлива и начать первое в Сербии производство нефтяного кокса, который используется в металлургической и строительной отраслях. Президент Сербии Александр Вучич на торжественном открытии новых мощностей компании подчеркнул, что «на пространстве бывшей Югославии нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что мы видим в Панчево».

Здравкович напомнил опыт хорватской компании Ina, которая была гигантом нефтяной отрасли в бывшей Югославии, но после того, как компания была продана венгерскому концерну Moll, она лишилась такого стратегически важного производства как переработка нефти.

«Судьба «Нефтяной индустрии Сербии» оказалась намного счастливее. В данном случае сербская промышленность получила намного больше преимуществ по сравнению с хорватской — у нас намного больше рабочих мест осталось. К тому же хорваты потеряли свой главный НПЗ, теперь венгерский Moll привозит нефтепродукты в Хорватию. В Сербии нефть, не важно, добывается ли она в Сербии или импортируется из России, перерабатывается на сербских НПЗ, и финальный продукт несет ярлык «произведено в Сербии». В Хорватии этого нет», — рассказал Здравкович.

По словам эксперта, расширение мощностей НПЗ Панчево было предпринято потому, что «Газпром» следует за запросами рынка.

«НЗП компании НИС является лидером сербского рынка, но он также способен составить конкуренцию другим заводам в регионе. Только НИС на просторе бывшей Югославии может гарантировать стабильное снабжение, и, по моему мнению, это в стратегическом смысле очень важно для Сербии», — подытожил Милош Здравкович.