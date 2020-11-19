Киев, , 17:17 — REGNUM Украинский политик Андрей Парубий, занимавший постспикера в Верховной раде прошлого созыва, вызван на допрос в государственное бюро расследований.

Об этом сам Парубий заявил 19 ноября в комментарии УНИАН.

Политик отметил, что его вызывают на допрос в рамках расследования событий, которые имели место на Майдане в Киеве зимой 2013−2014 гг. Он отметил, что изначально его вызывали на ближайший понедельник (23 ноября), но адвокаты удалось перенести допрос.

В то же время, подчеркивает издание, Парубий отметил, что не помнит, чтобы в повестке были слова «государственный переворот». Он уточнил, что вызван на допрос в качестве свидетеля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что силовики проводят обыски в национальном музее «Революции достоинства». Один из ближайших соратников Парубия, экс-президент Порошенко, заявил, что видит в последних событиях «явный символ реванша».