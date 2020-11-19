Киев, , 16:55 — REGNUM Конституционный суд Украины (КСУ) возобновит проведение пленарных заседаний сразу после завершения лечения ряда судей.

Здание Конституционного суда Украины Dezidor

Соответствующее заявление от имени суда обнародовано сегодня, 19 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В КСУ отметили, что в последнее время в СМИ систематически появляются сообщения о якобы блокировании работы суда отдельными судьями, чтобы сделать невозможным проведение его пленарных заседаний. В заявлении говорится, что подобные слухи распространяют отдельные политики и общественные деятели.

«В связи с тем, что на сегодня зафиксированы отдельные диагностирования заболевания COVID-19 у нескольких судей, и с целью недопущения распространения заболеваемости, большинство судей Конституционного суда Украины находятся на самоизоляции и работают дистанционно. Указанное и обусловило отсутствие кворума для рассмотрения дел, что привело к их отложению. Находясь на самоизоляции, судьи продолжают изучать и обрабатывать материалы дел к рассмотрению их на заседании суда», — подчеркивается в документе.

В заявлении КСУ говорится, что никаких письменных или устных сообщений от судей об отказе принимать участие в рассмотрении любых дел в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что конституционный кризис на Украине начался после решения КСУ об отмене части антикоррупционной реформы. Оппонентом КСУ выступает офис президента, который рассматривает разные варианты выхода из кризиса вплоть до роспуска суда через решение Верховной рады. Вместе с тем известно, что КСУ должен в ближайшее время озвучить еще несколько резонансных решений — в частности, по земельной реформе и закону об украинизации. С начала ноября заседания КСУ не проводились по причине отсутствия кворума.