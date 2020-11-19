Москва, , 16:53 — REGNUM США и Франция демонстрируют уязвленное самолюбие в связи с формой урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе, сообщил 19 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

По его словам, это наблюдается как в контактах с главами МИД этих стран, так и в переговорах президента Франции Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

«В моих контактах за последние дни с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха явно проскальзывает уязвленное самолюбие. Это печально», — заявил Сергей Лавров.

Глава российского МИД уточнил, что за последние несколько дней он дважды говорил со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, «пытался ему объяснить, что мы печемся и беспокоимся о том, чтобы людей не убивали, чтобы люди не срывались с насиженных мест, чтобы не пополнялось огромными цифрами — десятками тысяч — число беженцев и перемещенных лиц».

«В ситуации, когда речь шла буквально о минутах (каждая из этих минут имела цену в виде человеческих жизней), звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки… Выдвигать такие претензии некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали. К сожалению, в политике часто преобладает стремление «сверкнуть», проявить какую-то быструю инициативу, «сорвать внутриполитический куш», укрепить свои позиции в каких-то многосторонних структурах типа Евросоюза, подтвердить свое лидерство и так далее. Это прискорбно», — подчеркнул Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября вопрос карабахского урегулирования обсуждался с представителями США и Франции, приехавшими в Москву.

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