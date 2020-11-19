Москва, , 17:34 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, в котором он назвал обоснованными претензии граждан к государству, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Конечно их куча: когда средний класс это 17 тыс. при коммуналке в 5 тыс., когда нет медицины и образования, когда тотальная коррупция и нет соблюдения законов», — пишет пользователь Юра.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что главная претензия у населения России к государству заключается в низких доходах. Граждане уверены также, что чиновники неправильно осуществляют свою деятельность, в результате чего в российских городах постоянно возникают никому ненужные объекты.

«Претензия одна: народу в России жить не на что. Постоянно срезают зарплату, идут везде сокращения. Заводы, колхозы, фабрики развалили. Настроили торговые центры и всё. А да, у нас в Ульяновске строят один за одним спорт центры, которые потом стоят. Нет у нас столько населения, чтобы их все посещать. Ну ещё памятник ложке, копейке, букве ять и т.д. Отмыв денег», — поделилась Татьяна Ф.

Другие пришли к выводу, что главной претензией к государству является несправедливое распределение доходов с продажи российской нефти. Кроме того, коррупция также стала основной из причин претензий народа Российской Федерации к своему государству.

«Никаких претензий, если не считать, что от продажи нефти с одного доллара в России в казну идёт всего 34%. А в других странах — от одного доллара в ихний бюджет поступает 82−85%; Ну и искоренять коррупцию в высших эшелонах власти, также сократить численность госслужащих на 50%, а потом на эти деньги можно увеличить и пенсии и зарплату бюджетникам», — считает пользователь Stroke.

Нашлись и те, кто указал, что нынешняя политическая система, по-сути, растеряла те достижения, которые достались России по наследству из Советского Союза. Люди уверены, что это является крайне несправедливым по отношению к памяти героев, погибших в Великую Отечественную войну.

«Победа в ВОВ нашего народа, обеспечила гражданам бесплатное образование, в том числе и в ВУЗах, бесплатную медицину, бесплатные квартиры и многое другое. В общем, достойную жизнь. Со времен Горбачёва и по настоящее время народ просто угнетают, под сладкие слова с телеэкрана о создании красивой жизни для народа. Но жизни у народа нет, все отобрали — работу, пенсию, пенсионный возраст, бесплатную медицину, бесплатное образование, бесплатные квартиры», — написал Александр З.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин назвал обоснованными претензии граждан к государству.