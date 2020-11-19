Варшава, , 16:28 — REGNUM В четверг, 19 ноября, заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский в интервью для Rzeczpospolita раскритиковал политику Брюсселя, указав на то, что наднациональные европейские органы хотят слишком много контроля над национальными правительствами.

Яблоньский подчеркнул, что «Европейская комиссия не может быть прокурором и судьей в одном лице, присваивая себе полномочия, которые не предусмотрены в договорах ЕС». «Это противоречит верховенству закона. В Брюсселе хотят власти на ЕС больше, чем положено», — отметил дипломат.

В то же время замглавы МИД выразил уверенность, что стороны конфликта справятся с кризисом и найдут общий знаменатель: «Евросоюз неоднократно доказывал, что может преодолевать различные споры».

«Нынешний спор между Брюсселем и Варшавой возник из-за того, что некоторые страны Запада живут стереотипами о нас. Там считали, что, угрожая вето, мы блефуем. И это позволит им предоставить Европейской комиссии инструмент, который позволил бы ей произвольно удерживать средства для Польши. К сожалению, в некоторых странах Европы бытует мнением, что Венгрия и Польша будут соглашаться на что угодно ради денег, потому что якобы только из-за них мы здесь находимся», — подчеркнул Яблоньский.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.