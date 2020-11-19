Тбилиси, , 16:35 — REGNUM Партия «Единое национальное движение» не будет организовывать «коридоры позора» для избирателей, решивших принять участие во втором туре выборов в парламент Грузии. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 19 ноября сообщил кандидат в мажоритарные депутаты от ЕНД Давид Кикритадзе на брифинге.

«Мы не собираемся ни в каком виде принимать участие в этом фарсе и не будем мешать этому процессу, который только одна политическая сила в Грузии называет «выборы», — сказал Кикритадзе.

Политик добавил, что в день проведения второго тура ЕНД организует акции протеста в другом формате. Он добавил, что в законодательстве Грузии не предусмотрен отказ от участия в выборах для тех, кто прошел во второй тур, но все кандидаты от «Национального движения» не признают этих выборов и призывают своих сторонников не голосовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из лидеров ЕНД Леван Варшаломидзе заявил, что сторонники партии устроят «коридоры позора» возле избирательных участков во время второго тура, который назначен на 21 ноября. Лидеры ряда оппозиционных партий не поддержали эту инициативу, а мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что это незаконно, и правоохранители будут пресекать такие формы протеста.

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