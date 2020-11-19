Москва, , 16:04 — REGNUM Аналитики, которые обвиняют Россию в предательстве обязательств в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) при достижении договорённостей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, делают это не потому, что они «политически неграмотные или юридически необразованные». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что они прибегают к нечистоплотным методам.

«Вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее, — подчеркнул в интервью телеканалу RT, опубликованном на сайте МИД РФ, Лавров. — Некоторые наши аналитики прямо обвиняют нас в предательстве наших обязательств по Договору о коллективной безопасности. Во-первых, не думаю, что люди, а я знаю их фамилии, просто политически неграмотные, юридически необразованные».

Во-вторых, уверен глава российского МИД, они не могут не знать, что «обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны — члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией».

«Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности приветствует окончание военных действий в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

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