Минск, , 15:54 — REGNUM Создатели белорусских телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Life внесены в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Их имена есть в обновлённой 19 ноября версии списка на сайте КГБ Белоруссии.

В список попали создатель телеграм-каналов Степан Путило и их бывший главный редактор Роман Протасевич. Перечень специальное ведомство обновило 18 ноября, это указано в разделе сайта «Контртеррористическая деятельность».

Как сообщало ИА REGNUM, телеграм-канал NEXTA освещает протестные акции в Белоруссии. В октябре суд Центрального района Минска признал канал и его логотип экстремистскими материалами.

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