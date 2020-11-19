Варшава, , 15:43 — REGNUM Вице-премьер Польши, председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время заседания Сейма 18 ноября обрушился с резкой критикой в адрес оппозиции, указав, что у её представителей «руки в крови». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Все поддерживаемые вами демонстрации стоили жизни многим людям. У вас руки в крови. Вы совершили преступление. Если в Польше было бы верховенство закона, многие из вас уже сидели бы в тюрьме», — заявил с трибуны Качиньский, обращаясь к оппозиционным депутатам.

Данное обращение было ответом на обвинения полиции со стороны оппозиционного депутата Сейма Моники Велиховской. Она заявила, что на одной из демонстраций стражи порядка нарушили ее физическую неприкосновенность и сломали депутатское удостоверение.

Власть не дает разрешения на проведение массовых мероприятий, поясняя решение неблагополучной эпидемиологической обстановкой. По мнению министра здравоохранения республики Адама Недзельского, все массовые протесты в настоящее время способствуют росту распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.