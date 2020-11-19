Минск, , 15:46 — REGNUM Внесение изменений в закон «О гражданстве Республики Белоруссия», согласно которому срок постоянного проживания гражданина другой страны в республике до момента подачи им заявления о получении гражданства может быть сокращен с семи до пяти лет, одобрили депутаты белорусской Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента). Об этом 19 ноября сообщает агентство БелТА.

«Документом предлагается закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка, сократить срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с семи до пяти лет», — рассказала в ходе представления данного закона член комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич.

Кроме того, она отметила, что данный документ также позволит расширить перечень имеющих право на приобретение белорусское гражданство в упрощенном порядке.

Помимо того, Василевич отметила, что данными изменениями предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о получении гражданства республики установить основания для прекращения рассмотрения этого заявления.

Также известно, что данным документом предусмотрено право рассмотрения такого заявления в случае, если в период его рассмотрения подавшее его лицо было признано судом недееспособным, и в то же время уточнен и порядок приобретения гражданства в случае установления материнства или отцовства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новым министром культуры Белоруссии решением белорусского президента Александра Лукашенко назначен Анатолий Маркевич.