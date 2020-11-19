Киев, , 16:00 — REGNUM Действия вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского угрожают обороноспособности Украины. Об этом сказано в официальном заявлении, опубликованном 18 ноября на сайте оборонного госконцерна «Укроборонпром».

Уруского обвиняют в попытках назначить на ключевые должности «своих» людей, а также в провале работы по стратегическому реформированию отрасли.

«Систематически поступают требования и рекомендации по назначению посторонних лиц директорами предприятий-участников концерна… Отдельно высказываются настойчивые требования об освобождении сотрудников «Укроборонпрома», ответственных за безопасность, экспорт, связи с государственными органами власти и трансформацию», — сказано в документе.

В пресс-службе отметили, что подобные действия чиновника противоречат принципам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые Украина официально решила внедрять.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в стране неудовлетворительно выполняется ряд задач, касающихся реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины.

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