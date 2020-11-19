Варшава, , 15:36 — REGNUM Аналитик Варшавской школы экономики Збигнев Крысяк в эфире Polskie Radio 24 прокомментировал конфликт между Польшей и Брюсселем по поводу новых правил распределения европейского бюджета между странами-членами ЕС.

По мнению аналитика, суть проблемы заключается в том, что «у Германии есть цель создать из Европы сверхдержаву под диктатурой Берлина и установить свою гегемонию, прикрываясь Брюсселем». «И они идут к своей цели с помощью экономического давления на другие страны. Но в то же время Германия не хочет терять Польшу, Венгрию и другие страны ЕС», — заявил Крысяк.

По словам экономиста, «Германию вето со стороны Польши не удивило». «Несколько месяцев они пытались подготовить стратегию и готовили различные сценарии. Но ни одна тактика не сработала. Потому что сейчас даже среди западных стран ЕС растет мнение, что Германия ведет Союз к своей гегемонии и разрушает его основы», — добавил аналитик.

В то же время Крысяк оптимистично смотрит на развитие ситуации. «На мой взгляд, нынешняя ситуация будет временной, потому что скоро наступит португальское председательство в ЕС, поддерживаемое Словенией и многими другими странами, что устранит инициативы Берлина и Брюсселя связать выплаты странам Европы с верховенством закона», — подытожил аналитик.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.