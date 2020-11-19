Кишинёв, , 15:23 — REGNUM Массовые протесты после президентских выборов в Молдавии маловероятны, считает действующий президент этой страны Игорь Додон. Об этом он сообщил журналистам 19 ноября.

Отвечая на вопрос о возможной дестабилизации ситуации путём уличных протестов, он выразил уверенность, что такие попытки будут. Но успехом они не увенчаются, так как протестующих нужно слишком много.

«Мы выборы практически признали», — приводит слова Додона ТАСС.

Могли бы быть протесты с целью добиться роспуска парламента, но сейчас реальной возможности для этого нет. Несколько тысяч человек не пойдут под таким лозунгом на улицу в условиях пандемии коронавируса, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов, по данным ЦИК, Додон проиграл главе Проевропейской партии действия и солидарности Молдавии Майе Санду.

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