Кишинёв, 19 ноября 2020, 15:23 — REGNUM Массовые протесты после президентских выборов в Молдавии маловероятны, считает действующий президент этой страны Игорь Додон. Об этом он сообщил журналистам 19 ноября.
Отвечая на вопрос о возможной дестабилизации ситуации путём уличных протестов, он выразил уверенность, что такие попытки будут. Но успехом они не увенчаются, так как протестующих нужно слишком много.
«Мы выборы практически признали», — приводит слова Додона ТАСС.
Могли бы быть протесты с целью добиться роспуска парламента, но сейчас реальной возможности для этого нет. Несколько тысяч человек не пойдут под таким лозунгом на улицу в условиях пандемии коронавируса, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре президентских выборов, по данным ЦИК, Додон проиграл главе Проевропейской партии действия и солидарности Молдавии Майе Санду.
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