Варшава, , 15:19 — REGNUM Депутат польского Сейма от правой партии «Конфедерация» Гжегож Браун был отстранен от участия в заседании главного законодательного ведомства 18 ноября из-за того, что он отказался надеть защитную маску. Об это передает Polskie Radio 24.

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Решение об отстранении депутата принял вице-спикер Сейма Влодзимеж Чажастый. Он неоднократно просил Брауна надеть защитную маску, что, согласно временным правилам, требуется от депутатов, находящихся в Сейме. Один из депутатов подошел к трибуне, за которую вышел Браун, и положил на неё свою маску. Однако депутат отказался её надевать.

Затем Чажастый отключил микрофон и объявил, что он будет включен, если Браун наденет маску. «Никто не кричит на вас, никто не угрожает вам денежным штрафом. Как мужчина, наденьте маску, пожалуйста», — заявил он депутату.

В результате заместитель спикера отстранил депутата из участия в заседании. Затем Браун покинул пленарный зал.