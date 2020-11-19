Киев, , 15:20 — REGNUM Российскому актёру Кириллу Гребенщикову закрыли въезд на Украину сроком на три года. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Сообщается, что актёр прибыл в киевский аэропорт «Борисполь» рейсом из Белоруссии. На Украине он намеревался принять участие в съёмках.

В ходе проверки украинские пограничники выяснили, что Гребенщиков посещал Крым, где участвовал в съёмках. В итоге они запретили актёру въезжать на территорию Украины в течение трёх лет.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. Население полуострова отказалось признавать итоги государственного переворота в Киеве и поддержало на референдуме идею воссоединения Крыма с Россией. В Киеве не признали волеизъявление крымчан и до сих пор наказывают тех, кто въезжает в Крым не с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские чиновники «арестовали» 44 российских самолёта, которые совершают перелёты в Крым.

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