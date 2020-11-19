Брюссель, , 15:17 — REGNUM Европейский союз призывает к возобновлению переговорного процесса, в том числе по статусу Нагорного Карабаха. Об этом 19 ноября заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«ЕС считает, что необходимо возобновить усилия по переговорному, всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта, в том числе по статусу Нагорного Карабаха», — говорится в опубликованном заявлении Борреля.

Также Брюссель, уточнил он, призывает воздерживаться от любых действий и риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня. Кроме того, ЕС призывает к полному и скорейшему выводу всех иностранных боевиков из региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 ноября в Нагорном Карабахе начал действовать режим полного прекращения боевых действий. Трёхстороннее соглашение подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Франции и США как сопредседателей Минской группы повлияла на урегулирование нагорнокарабахского конфликта.

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