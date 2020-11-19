Варшава, , 15:17 — REGNUM Во время заседания Сейма Польши 18 ноября глава министерства внутренних дел Мариуш Каминьский заявил, что он лично несет ответственность за действия полиции, в том числе во время акций протеста, и заверил, что его ведомство не допустит революцию в республике. Об этом передает Polskie Radio 24.

«В Польше революции не будет. Мы не допустим этого. Ни в политическом, ни в идеологическом смысле, потому что появились те, кто хочет с помощью силы и насилия совершить переворот. Их деятельность направлена против органов польского государства, деятельность которых предусмотрена Конституцией. Сейм, сенат и президент будут действовать свободно в рамках своих полномочий. Я хочу сказать больше. Если толпа двинется к мэрии Варшавы или к любому другому административному зданию, оно будет защищено нашими сотрудниками, потому что и мэр, и президент, и сейм были избран на демократических выборах», — сказал глава польского МВД.

Каминьский также положительно оценил работу правоохранительных органов на прошедших акциях протеста: «Я постоянно слежу за деятельностью своих служб, в том числе полиции, и несу все виды ответственности, в том числе политическую, за деятельность полиции. Я считаю, что действия стражей порядка были законными, обоснованными и предпринятыми в глубоких интересах государства и всех граждан».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. Иногда происходят стычки протестующих с полицейскими и порча частного имущества в местах проведения акций.