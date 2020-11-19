Иерусалим, , 15:14 — REGNUM Израиль глубоко благодарен Соединённым Штатам и лично президенту Дональду Трампу за поддержку и все предпринятые действия, направленные на укрепление Израиля и продвижения мира. Об этом сегодня, 19 ноября, по итогам встречи с госсекретарём США Майком Помпео заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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«За последние четыре года при президенте Трампе и его замечательной команде во главе с вами […] союз Израиля с США достиг беспрецедентных высот», — подчеркнул израильский премьер.

В числе заслуг нынешнего американского лидера Нетаньяху назвал признание Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в этот город, признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, а также выход из «опасной сделки по иранскому атому» и введение жёстких санкций в отношении иранского режима.

«Благодаря президенту Трампу США выдвинули первый реалистичный мирный план для израильтян и палестинцев, благодаря президенту Трампу Израиль смог заключить мир с тремя странами: ОАЭ, Бахрейном и Суданом», — добавил глава правительства Израиля.

При этом Нетаньяху подчеркнул, что «у США нет друга лучшего, чем Израиль», а у Израиля нет лучшего друга в мире, чем Соединённые Штаты.

Он также выразил глубокую благодарность Помпео за его личную дружбу и «неизменную поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 ноября, госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Израиль провёл переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашида аз-Зайяни.