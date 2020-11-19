Москва, , 15:11 — REGNUM На рабочей встрече с президентом РФ, состоявшейся 19 ноября 2020 года, глава ФНС Даниил Егоров обратил особое внимание на процесс цифровизации налоговой службы. Он считает, что этот процесс очень важным, особенно для поддержки бизнеса в период пандемии и собираемости налогов в целом. С помощью блокчейн-платформы ФНС было выдано льготных кредитов на 500 млрд рублей.

Говоря о планах на будущее, Даниил Егоров объявил, что ФНС объединит на своей онлайн-платформе данные клиентов банков с данными ФНС для того, чтобы снизить риски при выдаче кредитов.

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