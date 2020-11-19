Флорида, США, , 15:05 — REGNUM В связи с прошедшими в США выборами многие комментировали потери демократов в Южной Флориде и среди латиноамериканцев по всей стране. Как член Палаты представителей от одного из округов Флориды, которая потеряла свое место, и первый южноамериканский иммигрант, когда-либо избранный в Конгресс, Дебби Мукарсел-Пауэлл считает нужным поделиться своей версией причины произошедшего. Об этом она пишет у себя в твиттере 18 ноября.

Уточняя, что на президентских выборах ее округ проголосовал за Дональда Трампа, она подчеркивает, что речь не может идти банально о борьбе прогрессивных демократов и умеренных. Выиграв на 2% в 2018 году и проиграв на 3% в 2020-м, конгрессмен объясняет свою программу: «1. Ориентировалась на экономику. 2. Я постучала в 23 тысячи дверей и и поговорила по телефону и через смс со 133 тысячами человек. 3. Вложилась в радио, почту, ТВ. 4. И всё это не английском и испанском языках. Но этого было недостаточно. Потому что Южная Флорида чрезвычайно разнообразна. Мы уникальны. И когда другие пытаются рассматривать латиноамериканцев как монолитную группу, они упускают нюансы», — пишет политик.

Да, страх перед социализмом (а с социалистами ассоциируют демократов) реален, говорит Мукарсел-Пауэлл, но она проиграла не из-за этого, и это не единственная причина, по которой Южная Флорида предпочла республиканцев. «Было много факторов: целенаправленная кампания дезинформации латиноамериканцев; электорат, отчаявшийся вновь открыться, охваченный страхом перед экономическими последствиями; национальная партия, которая считает, что расовая идентичность — это то, как мы голосуем», — рассуждает Мукарсел-Пауэлл, соответственно, возлагая часть вины на республиканцев. Утешая коллег по партии тем, что их «самые яркие дни впереди, но чтобы попасть туда, мы должны сделать шаг назад и глубоко проанализировать, как мы разговариваем с латиноамериканцами и каждым избирателем».