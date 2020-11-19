Москва, , 15:09 — REGNUM 19 ноября 2019 года состоялось заседание президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, в котором приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра экономического развития Владислав Федулов, а также руководители других федеральных органов исполнительной власти, представители госкорпорации «Ростех» и ПАО «Ростелеком».

5G

На заседании обсуждалась «дорожная карта», разработанная в рамках заключённого соглашения о намерениях между правительством России, ПАО «Ростелеком» и госкорпорацией «Ростех». Целью дорожной карты является развитие мобильной сети связи пятого поколения, что включает в себя «создание отечественных технологических решений и инфраструктуры, обеспечивающую развитие сетей связи 5G, а также впоследствии способствование расширению рынков сервисов и услуг, предоставляемых с использованием данной технологии».

В согласовании документа принимали участие министерства цифрового развития, экономразвития, промышленности и торговли, а также некоторые частные компании.

« Переход на технологии 5G — один из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку даёт основание для качественного роста во многих сферах. В «дорожную карту», которую мы утвердили на заседании президиума, заложен принцип импортозамещения. Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует её технологическому росту. Достижение качества и конкурентоспособности отечественных решений наравне с международными аналогами — задача амбициозная, но выполнимая, и в этом нас сегодня заверили представители госкорпорации », — заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Согласно документу, основная часть мероприятий по установке нового оборудования и развёртыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021—2024 годах.

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