Москва, , 15:00 — REGNUM Москва в очередной раз призывает Вашингтон начать совместный поиск решения имеющихся проблем в сфере безопасности, заявила 19 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вновь призываем американскую сторону серьезно заняться совместным поиском решений накопившихся проблем в сфере безопасности, в том числе связанных с эволюцией глобальной ПРО США», — сказала она на брифинге.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что Москва никогда не закрывала дверь для продолжения диалога по вопросам противоракетной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что разрушение Вашингтоном договорённостей по контролю над вооружениями — это причина ослабления работоспособности современных институтов.

Лавров напомнил, что сначала США вышли из Договора о противоракетной обороне. А затем уже началось «разрушение всех элементов контроля над вооружениями».

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