д. Светлица, , 14:58 — REGNUM 16−18 ноября 2020 года на территории мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь (Тверская область, Осташковский городской округ, д. Светлица) состоялась научно-практическая конференция на тему российско-польских отношений, в частности, сложных вопросов истории, включая вопрос судьбы польских военнопленных, содержавшихся в 1939—1941 гг. в советских лагерях.

С целью объективного и всестороннего обсуждения указанной темы к участию в конференции были приглашены профессиональные историки, политологи, общественные и политические деятели из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Смоленска, Волгограда. По видеосвязи перед участниками конференции выступили профессор Гровер Ферр (США) и Малгожата Кульбачевская-Фигат (Польская Республика).

Участники конференции отметили, что сложившийся за десятилетия политизированный и тенденциозный подход к освещению так называемого катынского дела не отвечает принципам объективности и историзма. Данный подход следует рассматривать как одно из направлений общей информационно-пропагандистской кампании по возложению ответственности на СССР за возникновение и развязывание Второй мировой войны. Необоснованные политические оценки, вынесенные от лица руководителей нашей страны в 1989—1990-х гг., и заявление Государственной думы РФ от 26 ноября 2010 г. до сих пор остаются фактором, сдерживающим беспристрастное научное изучение событий 1939−1941 гг., в том числе вопросов о судьбе польских граждан на территории Советского Союза.

Изложенная в докладах участников конференции аргументация, приведенные факты и документы являются основанием для следующих выводов и предложений:

Для устранения существующих противоречий в оценках обстоятельств катынско-медновского вопроса, изучения российской истории периодов репрессий 1937−38 гг. и Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., в целях установления точного количества захороненных там людей и их идентификации необходимо провести поисковые работы с привлечением специалистов-антропологов и археологов. А также обратиться за содействием к уполномоченным федеральным органам власти и общественным организациям.

По результатам работ рекомендовать ГЦМСИР привести концепцию и содержание экспозиции мемориального комплекса «Медное» в соответствие с объективной исторической оценкой.

Через возможности археологического сообщества, народной дипломатии и общественных связей с Республикой Польша и Украиной обратиться к польским и украинским специалистам — участникам раскопок под Владимиром Волынским (городище Валы), исследовавших массовые захоронения польских граждан, расстрелянных немецкими карателями в 1941 году для выяснения количества найденных останков, их идентификации, установления обстоятельств смерти. Обратиться к уполномоченным государственным органам Республики Польша с просьбой предоставить объективную и полную информацию о результатах эксгумационных работ, проведенных польскими экспертами на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины в 1991—1994 гг., а также в более поздний период, в том числе, обо всех жетонах польских полицейских, найденных в районе г. Владимир Волынский.

Содержание установленных у стен монастыря Нило-Столобенская пустынь памятных досок вводит в заблуждение тысячи паломников обители относительно судьбы польских граждан в СССР. Участники конференции считают целесообразным перенос мемориального камня с табличками, размещенными у входа в монастырь, на место захоронения польских военнослужащих, умерших в период их пребывания на территории Нило-Столобенского монастыря, на кладбище в н.п.Троеручица, либо его возвращение собственникам.

Обеспечить издание сборника статей и выступлений участников конференции, а также создание видеофильма, непосредственного основанного на представленных в ходе заседаний материалах, для последующего широкого распространения в СМИ и сети интернет.

Поддержать инициативу обращения в Следственный комитет РФ с просьбой дать правовую оценку по наличию признаков геноцида по факту уничтожения в польских концлагерях военнослужащих Красной армии, захваченных в плен в ходе польско-советской войны 1919−1921 гг.

Обратить внимание на необходимость проведения масштабной просветительской работы в российском обществе, нацеленной на восстановление исторической правды о Второй мировой войне и решающей роли СССР в разгроме германского нацизма и японского милитаризма.